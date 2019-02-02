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Коронель: Хэмилтон боится Ферстаппена

Коронель: Хэмилтон боится Ферстаппена
Авто / Формула-1

Голландский гонщик Том Коронель считает, что Льюис Хэмилтон опасается Макса Ферстаппена.

«Ферстаппен не беспокоится из-за прошлых ошибок. Он невозмутим, нет никого устойчивее, чем он. Он уже испытал всё, и у меня никогда не возникало ощущения, что он не справится с давлением.

Ферстаппен думает иначе. Он не будет оставаться на втором месте ради очков. Для него всё просто — нужно побеждать, чтобы стать чемпионом.

Во второй половине сезоне Макс был на подиуме почти в каждой гонке, что было практически невозможно на этой машине. В гонках даже Льюис Хэмилтон постоянно спрашивает, где находится Ферстаппен, даже если между ними есть соперники. Вы должны понимать, кого именно боится Хэмилтон», — приводит слова Тома Коронеля Formule 1.

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