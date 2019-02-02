Боттас: критика даёт дополнительную мотивацию

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По словам Боттаса, критика, с которой он сталкивался в прошлом сезоне, придаёт ему дополнительную мотивацию.



«Очень рад, что начинается новый сезон, потому что прошлый год сложился не совсем так, как хотелось. В какие-то моменты я встречался с большим количеством критики, но это большой плюс, поскольку критика даёт дополнительную мотивацию.



Я сделал выводы, чтобы добиться прогресса и стать сильнее. Кроме того, нашёл много позитивных моментов, которые, возможно, не заметил в конце прошлого сезона. Я смог всё внимательно проанализировать и увидеть. Буду в дальнейшем опираться на это», — приводит слова Валттери Боттаса официальный сайт команды.