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Боттас: критика даёт дополнительную мотивацию

Боттас: критика даёт дополнительную мотивацию
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По словам Боттаса, критика, с которой он сталкивался в прошлом сезоне, придаёт ему дополнительную мотивацию.

«Очень рад, что начинается новый сезон, потому что прошлый год сложился не совсем так, как хотелось. В какие-то моменты я встречался с большим количеством критики, но это большой плюс, поскольку критика даёт дополнительную мотивацию.

Я сделал выводы, чтобы добиться прогресса и стать сильнее. Кроме того, нашёл много позитивных моментов, которые, возможно, не заметил в конце прошлого сезона. Я смог всё внимательно проанализировать и увидеть. Буду в дальнейшем опираться на это», — приводит слова Валттери Боттаса официальный сайт команды.

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