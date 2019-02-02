Марко: Лауда поддержит «Мерседес» в Австралии по телефону

Близкий друг неисполнительного директора «Мерседеса» Ники Лауды Хельмут Марко подчеркнул, что Лауда не сможет лично присутствовать в паддоке Гран-при Австралии по состоянию здоровья. По словам Марко, Лауда поддержит команду по телефону.



«Лауду ждёт ещё долгий путь восстановления. Ему потребуется терпение. Лауда поддержит в Мельбурне свою команду по телефону», — приводит слова Хельмута Марко RTL.



Ранее сын Ники Лауды, Матиас, подчеркнул, что отец постепенно идёт на поправку и скоро вернётся к полноценной жизни.



Напомним, Лауда на Рождество был госпитализирован с гриппом и помещён в реанимацию в связи с тем, что его иммунная система была ослаблена после пересадки лёгкого. Сейчас Лауда проходит реабилитацию дома.