Гасли: если всё делать правильно, в какой-то момент это окупится

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли подчеркнул, что шанс в команде он получил благодаря тому, что делал всё правильно в прошлом, в частности во время выступлений в GP2, где он стал чемпионом, но не получил места в Формуле-1 на следующий сезон.



«Если делать всё правильно, то в какой-то момент это вернётся и окупится. Рад, что всё окупается сейчас. Я получаю прекрасные возможности благодаря тяжёлой работе, которую проделал в прошлом.



Иногда я оказывался в нужном месте в непоходящее время, но на этот раз всё сошлось воедино. В последние 13 месяцев жизнь была удивительной. Так было не всегда, если посмотреть со стороны, но я чувствовал себя прекрасно. Теперь буду продолжать стараться изо всех сил и продолжать выкладываться по максимуму», — приводит слова Пьера Гасли Motorsport.