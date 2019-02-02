Фьютрелл: Формула-1 — не безумная мечта

Пилот гоночной Академии «Рено» Макс Фьютрелл считает, что приход в Формулу-1 Ландо Норриса, Джорджа Расселла и Александера Албона говорит о том, что попадание в «Большие призы» не является чем-то невозможным и что у молодых пилотов также есть возможность участвовать в серии.

«Приход молодых пилотов в Формулу-1 открывает глаза болельщикам, которые привыкли видеть неизменный состав пилотов на стартовой решётке. Теперь фаны видят, что молодые пилоты проходят барьер. Надеюсь, с каждым годом приход молодых пилотов всё больше будет восприниматься как что-то нормальное и обычное.

Участниками чемпионата стали мои друзья, и для меня это своеобразный свет в конце тоннеля. Если продолжать упорно трудится, то Формула-1 не является безумной мечтой", — приводит слова Фьютрелла Crash.