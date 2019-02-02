Гасли вдохновляют примеры Феттеля и Ферстаппена

Новобранец «Ред Булл» Пьер Гасли признался, что напарник по команде Макс Ферстаппен, а также экс-пилот австрийской конюшни Себастьян Феттель служат ему примером.

«Единственные люди, на которых смотрю, это те, кто добился успеха. Смотрю на Феттеля. Он сделал то же самое, что удалось мне. Он выступал 1,5 года в „Торо Россо“, а потом перешёл в „Ред Булл“ и сразу же добился успеха. Макс также сразу же был успешен. Так что, знаете, всё зависит от меня.

Не хочу обращать внимание на тех, кто проваливается. Конечно, на них тоже можно смотреть и учиться на их ошибках. Но меня вдохновляют успешные люди. Они служат мне примером", — приводит слова французского пилота портал GPblog.