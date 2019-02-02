В «Макларене» не намерены оказывать чрезмерное давление на Норриса

Руководитель «Макларена» Зак Браун сказал, что в команде не намерены оказывать чрезмерное давление на новобранца чемпионата Ландо Норриса.

«Мне кажется, Формула-1 может быть очень жестокой. Если вспомнить ситуацию с Леклером, то через две или три гонки после старта сезона задавались вопросы, место ли ему в Формуле-1, а теперь ему предстоит выступать в составе „Феррари“. Так что мы не должны судить о пилоте после трёх гонок, хотя зачастую в Формуле-1 привыкли поступать именно так.

Норрис, определённо, очень талантливый. Уже можно было видеть, насколько он хорош за рулём нашего болида. Мы должны помогать ему развиваться и дать ту технику, которая раскроет его способности", — приводит слова Брауна Racer.