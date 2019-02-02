Росберг: Феттелю и «Феррари» необходимо совершить прогресс

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о ситуации в «Феррари», отметив, что Себастьяну Феттелю, как и всей «Скудерии», необходимо совершить прогресс.

«Феттелю необходимо совершить прогресс, впрочем, как и всей команде. Они допускали слишком много ошибок. Если бы не это, они могли бы бороться за титул. Теперь в команде произошли изменения: Маурицио Арривабене ушёл с поста руководителя, а его место занял Маттиа Бинотто, так что изменения произошли на высшем уровне. Следить за этим будет очень интересно. „Феррари“ необходимо сделать шаг вперёд, и они на это способны», — приводит слова немца GPblog.

В минувшем сезоне «Феррари» заняла второе место в зачёте Кубка конструкторов.