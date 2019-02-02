Баттон: Хэмилтон не стремится превзойти достижения Шумахера

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что пятикратный чемпион мира, победитель минувшего сезона, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон черпает мотивацию для выступлений не в стремлении побить рекорды семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

«Зная Хэмилтона, могу сказать, что Льюисом движет не стремление превзойти рекорды Шумахера. Думаю, что его мотивируют изменения в регламенте и правилах. Это своеобразный вызов, и это то, что Льюис любит.

Когда никаких вызовов нет, то ты решаешь, что приходит время идти куда-либо ещё. Но учитывая то, что происходит в нынешней Формуле-1, и частую смену регламента, Хэмилтон хочет продолжать выступления ещё несколько лет, и это отличная новость для спорта», — приводит слова Баттона Sky Sports.