В «Пирелли» разработали новые дождевые шины на сезон-2019

Компания «Пирелли» разработала новые дождевые и промежуточные шины на предстоящий сезон, сообщает Nextgen-Auto. В первую очередь новые образцы резины будут призваны снизить риск аквапланирования. Как указывается, эта проблема особенно обострилась с 2017 года, когда шины стали шире.

Кроме того, изменения коснулись и рабочего окна промежуточной резины, теперь оно будет увеличено, что позволит прибегнуть к более широким тактическим вариациям.

Напомним, что это не единственные изменения, которые коснутся шин в новом сезоне. Со следующего чемпионата итальянский производитель будут использовать только три цвета для маркировки составов резины — белый, жёлтый, красный.

Ранее в «Пирелли» также показали, каким образом будет выглядеть маркировка шин на предстоящих предсезонных тестах в Барселоне.