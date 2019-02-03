БМВ может покинуть WEC

В 2018 году немецкая команда БМВ начал выступления в WEC GTE Pro, выступая на машине M8 GTE. На данный момент БМВ занимает последнее место в зачёте, завоевав только один подиум в пяти гонках. В результате экипажи БМВ занимают два последних места в зачёте пилотов. Руководство БМВ не гарантирует, что команда продолжит выступления в серии и в будущем.

Глава автоспортивного подразделения БМВ Йенс Марквардт сказал, что окончательное решение по дальнейшим шагам будет принято по завершении сезона.

«В WEC по-прежнему есть много вещей, на которые нам стоит обратить внимание. Определённо, мы не выжали всего из нашей машины. И это то, на чём мы будем концентрироваться в последних гонках. Как только сезон завершится, мы примем решение, в каком направлении двигаться дальше», — приводит слова функционера Autosport.