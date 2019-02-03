Штайнер считает, что время гоночных уик-эндов нужно сократить

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что изменение формата этапов чемпионата мира могло бы пойти на пользу Формуле-1. По словам функционера, руководителям серии стоит задуматься о сокращении времени гоночных уик-эндов.

«Проводить более 23 этапов за сезон было бы достаточно непросто. Но чего бы я хотел дождаться, так это сокращения времени гоночных уик-эндов. Вместо того чтобы приезжать на этап в четверг, мы могли бы прибывать в пятницу. По пятницам можно было бы проводить просто одну длинную серию. Понимаю, что промоутеры хотят видеть болиды на трассе, но всё это можно устраивать во время дневных пятничных сессий. Я бы больше склонялся к такому варианту, чем к уменьшению количества этапов», — приводит слова Штайнера Racefans.