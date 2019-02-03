Минарди: приход Джовинацци в Ф-1 — важный сигнал всему итальянскому автоспорту

Бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди считает, что появление в Формуле-1 Антонио Джовинацци может стать началом новой вехи для всего итальянского автоспорта.

«Появление Антонио в Формуле-1 — очень важный сигнал для всего итальянского автоспорта. Это важно как для молодых пилотов, так и для будущего Гран-при Италии и всей федерации. Я всегда говорил, что Италии испытывает дефицит не в пилотах, а в ресурсах. Рад, что Антонио сумел преодолеть этот барьер лишь за счёт своих качеств пилота. Надеюсь, что его приход также станет хорошим знаком и снова повысит интерес компаний к автоспорту», — приводит слова Минарди F1i.

В последний раз итальянские пилоты на постоянной основе выступали в Формуле-1 в 2011 году. Джовинацци же появлялся в Формуле-1 на временной основе, когда в 2017 году заменил на двух этапах чемпионата травмированного Паскаля Верляйна. В 2019 году Джовинацци будет защищать цвета «Альфа Ромео».