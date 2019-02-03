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Алонсо: чувствую, что конец доминирования «Мерседеса» близок

Алонсо: чувствую, что конец доминирования «Мерседеса» близок
Авто / Формула-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, для которого минувший сезон стал последним в Ф-1, рассказал о нюансах, которые будут привлекать его внимание в новом чемпионате. По словам испанца, особенный интерес будет вызывать возвращение Роберта Кубицы, дебют за «Феррари» Шарля Леклера, а также возможный конец доминирования «Мерседеса».

«Я буду следить за Робертом Кубицей. Его история очень необычна. Несколько месяцев назад казалось, что его шанс упущен, но теперь ему нечего терять и я не пропущу его выступления. Также моё внимание будет привлекать Шарль Леклер, он умён, талантлив и молод. Ну и интересно, завершится ли доминирование „Мерседеса“. Чувствую, что этот момент близок», — приводит слова испанца Corriero dello Sport.

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