Алонсо: чувствую, что конец доминирования «Мерседеса» близок

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, для которого минувший сезон стал последним в Ф-1, рассказал о нюансах, которые будут привлекать его внимание в новом чемпионате. По словам испанца, особенный интерес будет вызывать возвращение Роберта Кубицы, дебют за «Феррари» Шарля Леклера, а также возможный конец доминирования «Мерседеса».

«Я буду следить за Робертом Кубицей. Его история очень необычна. Несколько месяцев назад казалось, что его шанс упущен, но теперь ему нечего терять и я не пропущу его выступления. Также моё внимание будет привлекать Шарль Леклер, он умён, талантлив и молод. Ну и интересно, завершится ли доминирование „Мерседеса“. Чувствую, что этот момент близок», — приводит слова испанца Corriero dello Sport.