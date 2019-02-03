Алонсо: выиграл бы я титул на месте в Феттеля в 2018 году? Это сложный разговор

Двукратный чемпион мира в Формуле-1 Фернандо Алонсо не стал делиться мыслями о том, сумел бы он завоевать титул в 2018 году, если бы выступал в составе «Феррари».

«Смог бы я завоевать титул в 2018 году на месте Феттеля? Это слишком сложный разговор. Когда борешься за первое место, всегда есть что терять. Все допускают ошибки. Да, Себастьян потерял важные очки, но и Хэмилтон допускал потери очков. Феттель выступил намного лучше Райкконена и боролся до конца. Он является настоящим чемпионом.

Когда он выиграл 4 титула, все называли его феноменом, сейчас то же самое происходит и с Хэмилтоном. Но правда в том, что, когда приковано много внимания, тебе всегда будет непросто", — приводит слова Алонсо Corriero dello Sport.