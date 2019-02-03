Коронель: Феттель сломлен, и он не сумеет это преодолеть

Голландский гонщик Том Коронель не видит дальнейших перспектив в Формуле-1 для пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля. По его словам, немец уже сломлен и не сможет выйти из кризиса.

«В Формуле-1 настал период, когда вырастает новое поколение. Феттель снова потерял чемпионский титул в прошлом году, и он попросту сломлен. Уверен, что он не преодолеет это состояние, и надеюсь, что в „Феррари“ дадут свободно конкурировать Леклеру и Себастьяну.

То, что показывал Шарль в минувшем сезоне, было настоящим классом. Он с завидной регулярностью набирал очки. И, конечно, он сумел извлечь пользу из того, что «Заубер» пользовался двигателями «Феррари»", — приводит слова Коронеля GPFans.

В новом сезоне Шарль Леклер заменит в «Феррари» Кими Райкконена.