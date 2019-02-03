Монтойя: возможно, Боттасу было некомфортно в болиде в прошлом сезоне

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о предстоящем сезоне и подчеркнул, что проблемы Валттери Боттаса в прошлом сезоне были вызваны тем, что ему было некомфортно в новом для себя болиде.



«Гораздо легче почувствовать разницу, если вы чувствуете себя комфортно в машине, которую ведёте. Возможно, Боттас попросту не чувствовал себя комфортно в новом болиде, и очевидно, что Льюис чувствовал это. Возможно, что скоро всё вернётся на круги своя.



Один из двух больших вопросов, на которые мы получим ответ в следующем сезоне, — к чему приведёт сотрудничество «Ред Булл» с «Хондой». Если им удастся преуспеть в этом, то команда сможет постепенно развиваться. Второй же вопрос заключается в том, у кого будет лучшая машина на стартовой решётке — у «Мерседеса» или у «Феррари», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи AS.