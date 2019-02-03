Квят представил тизер дизайна своего нового шлема

Российский пилот команды Формулы-1 «Торо Россо» Даниил Квят разместил в «Инстаграме» тизер дизайна своего шлема на 2019 год.



2 декабря 2018 года «Торо Россо» объявил о подписании контракта с Квятом на предстоящий сезон. Россиянин вернётся в пелотон после годичной паузы. Даниил практически целый год не публиковал записи в «Инстаграме» — с января 2018-го. В декабре он возобновил активность в соцсети. «Здорово вернуться за руль с «Торо Россо». Хотел бы поблагодарить вас за поддержку и добрые слова в этом году. Увидимся в 2019-м!» — написал тогда россиянин.



На днях стало известно, что Квят по новому контракту с «Торо Россо» заработает $ 300 тыс., в то время как его напарник Александр Албон будет самым низкооплачиваемым пилотом сезона — его зарплата составит $ 170 тыс.

Фото: https://www.instagram.com/danydk1