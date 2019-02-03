Хэмилтон получил лицензию для скайдайвинга

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, увлекающийся экстремальными видами спорта, сообщил, что стал обладателем лицензии скайдайвера.



«Получил лицензию для скайдайвинга. Ощущение свободного полёта невероятно. Сёрфинг и скайдайвинг в один день — это для меня лучшее, что может быть. Вы уже когда-нибудь прыгали с парашютом? Если нет, то отбросьте страх — и вперёд», — написал Хэмилтон в «Инстаграме».

На днях стало известно, что Хэмилтон станет самым высокооплачиваемым пилотом в грядущем сезоне Формулы-1. По своему контракту пятикратный чемпион мира получит $ 57 млн за сезон. На втором месте по уровню оплаты пилот «Феррари» Себастьян Феттель ($ 45 млн). В тройке самых высокооплачиваемых пилотов предстоящего сезона также оказался новичок «Рено» Даниэль Риккардо ($ 17 млн).