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Масса: Леклер способен стать суперчемпионом

Масса: Леклер способен стать суперчемпионом
Авто / Формула-1

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года экс-пилот «Феррари» Фелипе Масса поделился мнением о перспективах Шарля Леклера, который будет выступать за итальянскую команду в новом сезоне.

«У „Феррари“ очень хорошие пилоты. На мой взгляд, то, что команда делает с Леклером, — это совершенно правильно. Этот парень способен стать суперчемпионом в будущем. Надеюсь и буду болеть за то, чтобы это случилось в ближайшем будущем», — приводит слова Массы Autosport.

Ранее бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди выразил мнение, что иметь в напарниках молодого Леклера — серьёзный стимул для четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

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