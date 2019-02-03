Масса: Леклер способен стать суперчемпионом

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года экс-пилот «Феррари» Фелипе Масса поделился мнением о перспективах Шарля Леклера, который будет выступать за итальянскую команду в новом сезоне.



«У „Феррари“ очень хорошие пилоты. На мой взгляд, то, что команда делает с Леклером, — это совершенно правильно. Этот парень способен стать суперчемпионом в будущем. Надеюсь и буду болеть за то, чтобы это случилось в ближайшем будущем», — приводит слова Массы Autosport.



Ранее бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди выразил мнение, что иметь в напарниках молодого Леклера — серьёзный стимул для четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.