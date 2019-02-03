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«Хаас» покажет новую ливрею 7 февраля

«Хаас» покажет новую ливрею 7 февраля
Авто / Формула-1

Команда Формулы-1 «Хаас» официально объявила, что презентация новой ливреи состоится в четверг, 7 февраля.

«Новая эра начинается 7 февраля», — говорится в сообщении пресс-службы команды. О дате презентации самой машины до сих пор нет никакой информации.

В ноябре 2018 года компания Rich Energy, титульный спонсор «Хааса», продемонстрировала возможную ливрею болида «конюшни» на следующий сезон. В окраске болида используются фирменные цвета Rich Energy — чёрный и золотой. Такой вариант ливреи напоминает раскраску автомобилей «Лотуса» 70-80-х годов.

«Окончательные варианты ещё не утверждены, но мы с нетерпением ожидаем появления новой ливреи в духе Rich Energy вместе с нашими партнёрами из «Хааса», — говорилось в посте Rich Energy.

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