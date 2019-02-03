Алонсо: мой совет Мику Шумахеру — учиться ходить, перед тем как бегать

Двукратный чемпион мира в Формуле-1 Фернандо Алонсо дал совет пилоту гоночной академии «Феррари», победителю Европейской Формулы-3 сезона-2018 Мику Шумахеру.



«Очень тяжело, когда на твоих плечах вес такой фамилии с её историей. Мой совет — учиться ходить, перед тем как бегать. Знаю, что это непросто», — приводит слова Алонсо Corriere della sera.



Михаэль Шумахер, отец Мика Шумахера, является семикратным чемпионом мира, двукратным вице-чемпионом мира и трижды бронзовым призёром. В конце 2013 года он получил тяжёлую травму головы и едва не погиб. В течение нескольких месяцев Михаэль находился в коме. Сейчас он проходит курс лечения и реабилитации в Швейцарии.

Кроме того, Мик Шумахер — племянник Ральфа Шумахера и Себастьяна Шталя, которые также занимались автогонками.