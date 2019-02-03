Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Алавес». 03 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто /

Грожан представил свой новый шлем

Грожан представил свой новый шлем
Авто / Формула-1

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан опубликовал фотографии своего нового шлема.

«Парни, что скажете о моём новом шлеме? Я скажу — конфетка!» — написал Грожан на своей странице в «Фейсбуке».

Сегодня «Хаас» официально объявил, что презентация новой ливреи команды состоится в четверг, 7 февраля. О дате презентации самой машины пока нет никакой информации.

В следующем сезоне состав американской команды останется неизменным, в ней будут выступать Грожан и датчанин Кевин Магнуссен.

Предсезонные тесты нового сезона Формулы-1 начнутся 18 февраля в Барселоне (Испания). Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2019 году пройдёт в Австралии с 15 по 17 марта.

Первая презентация нового сезона пройдёт 11 февраля, когда свой болид представит команда «Торо Россо».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент