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Риккардо: у меня нет сожалений по поводу времени, проведённого в «Ред Булл»

Риккардо: у меня нет сожалений по поводу времени, проведённого в «Ред Булл»
Авто / Формула-1

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо оценил время, которое он провёл в «Ред Булл».

«Я бы не сказал, что у меня есть какие-то сожаления. Вовсе нет. И у меня ведь, на самом деле, никогда не было множества других вариантов. Не было такого, что пару лет назад „Мерседес“ звал меня к себе, а я отказал им. Так что никаких сожалений. Я доволен.

Конечно, если взглянуть на прошлый сезон или на 2015 год, можно найти поводы покачать головой от разочарования. Но я всегда доволен своим отношением к работе. Нет такого, что оборачиваюсь назад и говорю: „Ох, если бы я работал лучше, то добился бы большего“, — приводит слова Риккардо Racer.com.

Риккардо выступал за «Ред Булл» с сезона 2014 года. В новом сезоне он будет защищать цвета «Рено».

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