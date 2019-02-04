Вандорн: мне разрешено выступать в других сериях, но главной будет Формула-Е

Пилот Стоффель Вандорн заявил, что в настоящее время не рассматривает варианты с участием в гонках за пределами Формулы-E. В нынешнем сезоне бывший гонщик «Макларена» выступает за команду HWA в Формуле-E.

«Мне разрешено выступать в кое-каких других сериях, но главной всегда будет Формула-Е. Честно говоря, сейчас я очень сильно занят подготовкой, потому что перед событиями мы проводим большую подготовительную работу. Поскольку это однодневное мероприятие, всё проходит в течение одного дня. Это совсем другой формат гонок, нужно быть в течение дня на сто процентов подготовленными. У нас нет времени, чтобы изучить данные или что-то проанализировать. Я бы сказал, что подготовка является ключевым элементом.



Я думаю, что в какой-то момент, если появятся какие-то возможности для участия в других гонках, мы рассмотрим это. Но пока на радаре ничего нет», — цитирует Вандорна RaceFans.