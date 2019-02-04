Изола: не удивлюсь, если в следующем сезоне увижу конкурентоспособный «Рено»

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола считает, что предстоящий сезон Формулы-1 будет очень конкурентным.

«Благодаря новым правилам мы полностью переработали шины. Цель состояла в том, чтобы уменьшить перегрев и пузырение. В следующем сезоне «Ред Булл» будет вплотную к лидерам, потому что изменения в регламенте не так велики. И я не удивлюсь, если увижу конкурентоспособный «Рено», так как они много инвестируют», — цитирует Изолу AS.

Ранее Марио выражал обеспокоенность погодой на предсезонных тестах, которые пройдут в Барселоне.

«До начала января в Барселоне была весенняя погода, но сейчас стало намного холоднее. Все мы помним, что произошло в прошлом году. Мы очень обеспокоены. В этом году мы приедем в Барселону на неделю раньше, чем в прошлом году. Но никогда не знаешь, что произойдёт. У нас бывала отличная погода в начале февраля, но иногда зима затягивается на более долгий период», — сказал Изола.