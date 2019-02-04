Источник: новый болид «Альфа Ромео» будет иметь радикальный дизайн

Новый болид команды Формулы-1 «Альфа Ромео» будет иметь неожиданный дизайн. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.



Спортивная газета утверждает, что автомобиль «Альфа Ромео» на сезон-2019 будет иметь радикальную дизайн, поскольку был разработана «с минимумом осторожности».

По сводкам, руководитель команды Фредерик Вассер зимой активно набирал персонал, отчасти благодаря сотрудничеству с «Феррари» и подписанию Кими Райкконена.



Отмечается, что болид был разработан бывшим дизайнером «Феррари» Симоне Реста и, как сообщается, будет включать в себя «интересные инновации», которых ещё не было ни на одном другом болиде Формуле-1.



В газете добавили, что в январе Райкконен несколько раз был замечен на заводе «Альфа Ромео» в Хинвиле.