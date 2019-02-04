«Ред Булл» покажет новый автомобиль в один день с «Мерседесом»

Команда Формулы-1 «Ред Булл» определилась с датой презентации своего болида на сезон-2019 — RB15. Австрийский коллектив покажет автомобиль 13 февраля — в один день с «Мерседесом». В тот же день собственную презентацию проведёт и «Рейсинг Пойнт», однако не исключено, что бывшая «Форс Индия» ограничится показом новой ливреи и объявит новое название, а сам автомобиль покажет только на тестах.



Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока являются:



7 февраля — презентация новой ливреи «Хааса»;

11 февраля — презентация болида «Торо Россо»;

12 февраля — презентация болида «Рено»;

13 февраля — презентации «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» (возможно, только ливреи);

14 февраля — презентация болида «Макларена»;

15 февраля — презентация болида «Феррари»;

18 февраля — презентация болида «Заубера»;

18-21 февраля — первые предсезонные тесты;

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.



Таким образом, никаких анонсов касательно собственной презентации перед сезоном-2019 не сделал только «Уильямс».