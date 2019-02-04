«Форс Индия» окончательно переименована в «Рейсинг Пойнт»

Команда Формулы-1 из Сильверстоуна, ранее известная как «Форс Индия», проведёт сезон-2019 под названием «Рейсинг Пойнт», сообщает RaceFans. Ранее в «Рейсинг Пойнт» планировали выбрать другое название и пытались получить права на один из исторических брендов, однако эти попытки не увенчались успехом. Среди возможных названий фигурировала «Лола», но и этот вариант не сработал.



В итоге на последнем заседании комиссии Ф-1, состоявшемся 31 января, было официально утверждено переименование «Форс Индия» в «Рейсинг Пойнт». На том же заседании утвердили переименование «Заубера» в «Альфа Ромео».



В пресс-службе «Рейсинг Пойнт» отказались комментировать информацию о сохранении данного названия. Презентация команды перед сезоном-2019 запланирована на 13 февраля.