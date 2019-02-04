Марко: цель «Ред Булл» — сделать Ферстаппена в 2019 году чемпионом

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о целях своей команды на предстоящий сезон.

«Наша конечная цель — сделать Макса Ферстаппена в 2019 году чемпионом», — цитирует Марко Grandpx.

Чемпионат-2019 будет для «Ред Булл» первым годом сотрудничества с поставщиком двигателей из «Хонды». Ранее силовые установки австрийской команде поставлял «Рено».

«Очень важно, чтобы мы учли проблемы надёжности, которые у нас были с «Рено» в предыдущие годы. Я ожидаю, что в этом году мы будем наравне с «Мерседесом» и «Феррари».

В «Ред Булл» возлагают надежды на Party mode — специальный режим работы мотора в квалификации, когда он выдаёт бОльшую мощность. Отмечается, что показатель «Хонды» будет на десятую долю секунды лучше, чем аналогичный показатель «Рено» в 2018 году.