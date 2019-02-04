«Ред Булл» не собирается покупать Формулу-1 у Liberty Media

В «Ред Булл» опровергли предположение о заинтересованности в покупке Формулы-1.

На прошлой неделе появились слухи, что владелец Формулы-1 компания Liberty Media намерена продать серию. В Liberty их никак не прокомментировали.

Советнику «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко был задан вопрос, не хочет ли «Ред Булл» купить Формулу-1.

«Это не имеет смысла для нас», — цитирует Марко Auto Bild.

Промоутеры 16 Гран-при Формулы-1 объединились в Ассоциацию промоутеров из-за недовольства решениями Liberty Media. В их числе — глава автодрома в Хоккенхайме Георг Зайлер.



«Для нас важно, чтобы дискуссии с Liberty Media были конструктивными. Но, как и остальная часть ассоциации промоутеров, мы считаем, что промоутеры слабо влияют на принятие фундаментальных решений о будущем Формулы-1», — сказал Зайлер.