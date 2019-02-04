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Опубликованы первые фотографии Риккардо в униформе «Рено»

Опубликованы первые фотографии Риккардо в униформе «Рено»
Авто / Формула-1

Австралийский гонщик команды Формулы-1 «Рено» Даниэль Риккардо впервые предстал в униформе своей новой «конюшни». Пресс-служба «Рено» опубликовала в официальном твиттер-аккаунте несколько фотографий со свежей фотосессии, в которой приняли участие Риккардо и его напарник Нико Хюлькенберг. Для Даниэля предстоящий чемпионат станет первым в составе «Рено». С 2014 по 2018 год Риккардо выступал за «Ред Булл», после чего принял решение не подписывать новый контракт с «быками» и вместо этого заключил двухлетнее соглашение с французской заводской командой.

Никаких логотипов новых спонсоров на гоночных комбинезонах и поло гонщиков нет. Официальная презентация нового автомобиля «Рено» на сезон-2019 запланирована на 12 февраля.

Фото: twitter.com/RenaultF1Team
Фото: twitter.com/RenaultF1Team

Посмотреть фотографии можно в твиттер-аккаунте «Рено».

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