Опубликованы первые фотографии Риккардо в униформе «Рено»

Австралийский гонщик команды Формулы-1 «Рено» Даниэль Риккардо впервые предстал в униформе своей новой «конюшни». Пресс-служба «Рено» опубликовала в официальном твиттер-аккаунте несколько фотографий со свежей фотосессии, в которой приняли участие Риккардо и его напарник Нико Хюлькенберг. Для Даниэля предстоящий чемпионат станет первым в составе «Рено». С 2014 по 2018 год Риккардо выступал за «Ред Булл», после чего принял решение не подписывать новый контракт с «быками» и вместо этого заключил двухлетнее соглашение с французской заводской командой.



Никаких логотипов новых спонсоров на гоночных комбинезонах и поло гонщиков нет. Официальная презентация нового автомобиля «Рено» на сезон-2019 запланирована на 12 февраля.

Фото: twitter.com/RenaultF1Team

Фото: twitter.com/RenaultF1Team

Посмотреть фотографии можно в твиттер-аккаунте «Рено».