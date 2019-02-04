Появились фото Ферстаппена и Гасли в комбинезонах «Ред Булл» образца 2019 года

Пилоты команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли впервые предстали в униформе команды на сезон 2019 года. Фотографии пилотов появились в «твиттере» команды.



Новая форма выполнена в стандартных цветах команды. Можно отметить присутствие значка компании «Хонда» на комбинезонах — именно японские моторы в следующем сезоне будет использовать «Ред Булл», для которого это станет третий сезон в истории команды без моторов «Рено», которые стояли на болидах австрийской «конюшни» неизменно с 2007 года.



Других логотипов новых спонсоров на гоночных комбинезонах гонщиков нет. Напомним, что для Пьера Гасли этот сезон станет дебютным в составе «Ред Булл» — он занял место Даниэля Риккардо, перешедшего в «Рено».

Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Ред Булл».