Алонсо намекнул на возможное возвращение в Формулу-1 в 2020 году

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо в очередной раз намекнул на своё возможное возвращение в Формулу-1 и попытку выиграть третий чемпионский титул.



«Я всегда говорил «до встречи», а не «прощайте». Сейчас у меня новые задачи и проблемы, с которыми мне предстоит столкнуться и найти верные инструменты для победы, в то время как в Формуле-1 я побеждать не мог.



У меня нет планов на 2020-й год. Разумеется, выиграть третий титул в Формуле-1 было бы величайшей радостью. У меня впереди ещё много лет, когда я смогу оставаться в прекрасной форме. Михаэль Шумахер выступал до 43 лет. Если вы чувствуете себя сильным, то вам не стоит смотреть на ваш возраст. Вы будете продолжать, пока не поймёте, что появились те, кто сильнее и лучше вас», — приводит слова Фернандо Алонсо Corriere della Sera.