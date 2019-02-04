Вандорн: в Формуле-Е нет политических моментов, свойственных Формуле-1

Бывший пилот «Макларена» Стоффель Вандорн подчеркнул, что его гораздо больше устраивает ситуация в Формуле-Е, отметив, что в этой серии гораздо меньше политики, чем в Формуле-1.



«Трудно сказать, оказался ли я в невыгодном положении, имея в напарниках Фернандо Алонсо. Я не могу изменить то, что случилось и я не жалею о времени, проведённом в «Макларене». Это определённо был не лучший момент моей карьеры, особенно после того, как всё шло гладко в младших Формулах, однако я думаю, что это сделало меня сильнее.



Сейчас я нахожусь в совершенно иной среде, и я наслаждаюсь этой атмосферой. Я чувствую себя гораздо более расслабленно, учитывая то, как пилоты Формулы-Е ладят друг с другом, здесь нет этих политических моментов, свойственных Формуле-1», — приводит слова Стоффеля Вандорна Autosport.