В «Уильямсе» заявили о решении ряда ключевых проблем

Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс с оптимизмом смотрит в будущий сезон. По её словам, коллективу из Гроува удалось решить ряд ключевых проблем, которые мешали британской команде в 2018 году. Напомним, что в минувшем сезоне «Уильямс» занял последнее место в зачёте Кубка конструкторов.

«Должна сказать, что атмосфера в команде достаточно хорошая. Все упорно работают. Очевидно, что у нас есть план доработки машины, мы его придерживаемся и думаю, что пока всё складывается так, как мы и ожидали. Но о прогрессе судить рано, так как мы не знаем, чего добились другие. Как бы то ни было, мы довольны тем, что нам удалось решить ряд ключевых проблем минувшего сезона. Но процесс восстановления всё ещё продолжается», — приводит слова Уильямс Racer.