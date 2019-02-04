Вандорн: не стремлюсь во что бы то ни стало вернуться в Формулу-1

Бывший пилот «Макларена» Стоффель Вандорн, потерявший место в Формуле-1 по итогам минувшего сезона, заявил, что не стремится к возвращению в «Большие призы» любой ценой.

«Формула-1 очень непредсказуема. Посмотрите, что происходило на рынке пилотов в минувшем сезоне, это было очень непредсказуемо. Никто не думал, что такое возможно. Места в серии получили пилоты, которые, казалось, не смогут этого сделать. А некоторые пилоты, которые, казалось бы, должны были выступать в Ф-1, остались за её пределами. Что касается меня, я не стремлюсь во что бы то ни стало вернуться в Формулу-1», — приводит слова бельгийца GPblog.

В нынешнем сезоне Вандорн выступает в Формуле-E в составе HWA. После трёх этапов чемпионата он не набрал ни одного очка.