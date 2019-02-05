Картер: в «Рено» Риккардо будет получать меньше, чем получал бы в «Ред Булл»

Бывший глава «Лотуса» Мэтью Картер рассказал, почему гонщик Даниэль Риккардо покинул «Ред Булл» и перешёл в «Рено».



«Насколько наслышан, Ферстаппен подписал очень хороший контракт, «Ред Булл», очевидно, сделали ставку на него. Они предложили контракт Риккардо – притом, что Риккардо не просил тех же условий, что и у Ферстаппена. Он просил меньше денег. Но он просил других условий и в «Ред Булл» ему отказали. Я знаю, что в «Ред Булл» сказали «нет» на условия Риккардо. И в «Ред Булл» считали, что Риккардо всё равно точно никуда не уйдёт.



Но Риккардо расстроился, сделал пару звонков, ребята из «Рено» увидели возможность. Изначально в «Рено» должен был переходить Окон, сделка была в принципе согласована. Но внезапно они получили звонок от Риккардо, который сказал им, что недоволен предложением однолетнего контракта от «Ред Булл», но все равно его рассматривает. Потом ушел Карлос Сайнс и Сириль Абитебуль и другие руководители «Рено» решили, что даже если им придется сдвинуть горы ради перехода Риккардо, это нужно делать.



При этом в «Рено» Риккардо будет получать меньше, чем получал бы в «Ред Булл» – вот насколько он был расстроен тем, как всё сложилось. Дело было не в деньгах, а в юной восходящей звезде Ферстаппена. Не хочу расстроить наших слушателей из Нидерландов, но скорее дело было вот в чём… Ферстаппен подписал свой контракт и Риккардо сказал: «Я не хочу тех же условий, что и у него, но дайте мне вот это и вот это и я буду доволен и продолжу выступать за «Ред Булл». В «Ред Булл» сказали «нет».



Также в «Рено» Риккардо будет самой крупной рыбой, будет номером один, которым, совершенно очевидно, он не был в «Ред Булл», где команда все больше и больше превращалась в шоу Ферстаппена», – цитирует Картера Formule1.