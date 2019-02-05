Верляйн: Феттель и «Феррари» заслужили стать чемпионами

Немецкий пилот Паскаль Верляйн заявил, что его соотечественник из «Феррари» Себастьян Феттель заслуживает права стать чемпионом Формулы-1 в сезоне-2019.



Вчера стало известно, что Паскаль стал пилотом «Феррари» по работе на симуляторе. Как отмечает Auto Bild, Верляйн — друг Феттеля, и Себастьян посодействовал приходу своего товарища в «Скудерию».



«Я чрезвычайно горд. Для меня большая честь стать пилотом «Феррари». Я был в Маранелло, и у меня были такие эмоции, которые раньше я никогда не испытывал. «Феррари» — это нечто особенное. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь Феттелю и всей команде «Феррари» выиграть чемпионат. Они заслужили это", — сказал Верляйн.

Отметим, что Верляйн в настоящее время выступает в Формуле-E за команду Mahindra, а в сезонах-2016 и 2017 он был гонщиком команд Формулы-1 «Манор» и «Заубер».