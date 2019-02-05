Контракт Баку и Формулы-1 продлён до 2023 года

Промоутеры Гран-при Азербайджана и Формулы-1 заключили новую сделку, согласно которой этап Королевских гонок будет проходить в Баку вплоть до 2023 года. Прошлый контракт истекал после гонки сезона-2020.

«За короткий промежуток времени гонка в Азербайджане стала одной из самых популярных в сезоне. Там всегда проходят плотные и захватывающие гонки. Азербайджан обеспечивает отличное гостеприимство, а прекрасный город Баку — удивительное место для величайшего автоспорта», — сказал глава Формулы-1 Чейз Кэри.



Министр спорта и молодёжи Азербайджана Азад Рагимов заявил, что популярность гонки продолжает расти.



«Каждый год мы видим, как всё больше и больше фанатов со всего мира приезжают на гонку и поражаются тому, насколько хорошо наше мероприятие было воспринято сообществом Формулы-1. Новый контракт позволит нашей гонке увеличить коммерческие доходы за счёт увеличения активности фанатов и совершенно нового спонсорского подхода для привлечения наших местных и региональных компаний», — цитирует Рагимова RaceFans.