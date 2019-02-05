Новоиспечённый гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли получает поддержку от команды, однако он должен успешно выступить, если хочет остаться в австрийской «конюшне». Об этом заявил советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

«Гасли будет под пристальным вниманием, потому что такова Формула-1. То же самое в футболе. Если не выступаешь, то садишься на скамейку запасных. Пьер доказал, что он быстр, теперь мы должны научить его немного большей дисциплине. Но он получает большую поддержку от команды, и мы уверены, что он сделает это», — сказал Марко.

О своём новом напарнике по команде высказался Макс Ферстаппен.

«Когда выяснилось, что Даниэль Риккардо переходит в «Рено», стало очевидно, что в «Ред Булл» придёт Пьер. Он отличный парень. Я знал его по картингу. Он простой, умный, приятный — нельзя просить большего», — цитирует Ферстаппена Speedweek.