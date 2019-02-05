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Уэббер: Леклер может стать угрозой для Феттеля, но Себастьян к этому готов

Уэббер: Леклер может стать угрозой для Феттеля, но Себастьян к этому готов
Авто / Формула-1

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер проанализировал предстоящий сезон для команды «Феррари».

«После сезона-2018 „Феррари“ оказалась в ситуации, когда нужно что-то менять. На них было много давления. Предстоящий сезон — это новая возможность для Себастьяна Феттеля.

Леклер понимает свой шанс, но сначала он должен набраться опыта в большой команде. Он может стать угрозой для Феттеля, особенно в квалификациях, но я думаю, что Себастьян к этому готов. В прошлом году Кими Райкконен был очень силён, но он на исходе своей карьеры. Из-за этого у него меньше возможностей, чем у молодого голодного гонщика. Мне очень нравится Леклер. Он умён, быстр, почти идеален. А ещё он настоящий боец», — сказал Уэббер Speedweek.

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