Партнёром «Макларена» стала компания по производству шоколадных напитков

Команда Формулы-1 «Макларен» подписала контракт о сотрудничестве с компанией по производству шоколадных напитков Huski Chocolate.

В рамках партнёрства логотип Huski Chocolate появится на антикрыле болида «Макларена». Также её бренд появится как на униформе гонщиков британской команды Карлоса Сайнса и Ландо Норриса, так и на форме персонала.



С сегодняшнего дня горячие и холодные шоколадные напитки Huski будут подаваться в Технологическом центре «Макларена» в Уокинге, Великобритания. Кондитерской продукцией будут угощаться персонал команды, партнёры, СМИ и гости гонок на мероприятиях Формулы-1.



«Мы рады, что теперь Huski Chocolate на одном борту с нашей командой. Мы поддерживаем её в амбициозных планах. Я с нетерпением жду возможности выпить их напиток на трассе и испытать наши приключения с новыми партнёрами», — приводятся слова главы «Макларена» Зака Брауна в пресс-релизе команды.