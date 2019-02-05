Уэббер не опасается за карьеру Риккардо из-за перехода в «Рено»

Бывший гонщик Формулы-1 австралиец Марк Уэббер ответил на вопрос, не опасается ли он, что переход пилота Даниэля Риккардо из «Ред Булл» в «Рено» плохо скажется на карьере австралийского гонщика.

«Нет. Он сделал ставку и, без сомнений, хочет, чтобы она сыграла. Что я знаю, так это то, что в «Ред Булл» были весьма честными с ним. Время покажет. У «Рено» много отличных сотрудников. Если «Рено» сможет наверстать упущенное с точки зрения скорости, то Дэни будет одним из лидеров», — сказал Уэббер Speedweek.

Ранее Марк высказался о перспективах «Феррари» в предстоящем сезоне, в частности новичка Шарля Леклера. А бывший глава «Лотуса» Мэтью Картер рассказал, почему Риккардо покинул «Ред Булл» и перешёл в «Рено».