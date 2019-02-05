Ферстаппен продемонстрировал свой новый шлем

Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые показал шлем, в котором он будет выступать в следующем сезоне «Королевских гонок». Он отметил, что новый шлем «свежее» прошлых.

«Этот шлем немного отличается от шлема предыдущих лет. Тут намного больше белого, и в целом он выглядит намного свежее. Если вы посмотрите сбоку, то увидите больше белого и меньше синего. Я думаю, что он выглядит реально круто. Я добавил немного золотого и льва сверху. Мне кажется, это смотрится агрессивно. Я с нетерпением жду, когда смогу начать выступать в этом шлеме. Надеюсь, что вам он тоже понравился», — сказал Ферстаппен.

Фото: verstappen.nl

Видео, в котором голландский пилот демонстрирует шлем, можно посмотреть в его «инстаграме».