«СМП Рейсинг» подтвердила контракт Шварцмана с командой Формулы-3 «Према»

Пилот программы SMP Racing и участник Академии «Феррари» Роберт Шварцман проведёт предстоящий гоночный сезон в новом чемпионате Формулы-3, пришедшем на смену серии GP3. 19-летний россиянин будет выступать в составе Prema Racing.



«Я очень рад, что продолжу выступать в составе Prema Racing, где я уже хорошо подружился с людьми, которые там работают. Я считаю, это одна из самых сильных команд, и мы постараемся показать хороший результат. Моя главная цель на сезон – победить. Я очень хочу стать лучшим в Формуле 3, и надеюсь, у нас всё получится. Как и ранее, мне будет помогать Академия Феррари. Думаю, сложившаяся цепочка из SMP Racing, Академии Феррари и Prema Racing очень сильная, это большая сплочённая команда, с которой мы успешно работаем на самые высокие результаты. Я очень рад быть частью этой системы и приложу максимум усилий для достижения поставленной цели», — заявил Шварцман.



Календарь Формулы-3 на сезон-2019:

12 мая – Барселона, Испания,

23 июня – Ле-Кастелле, Франция,

30 июня – Шпильберг, Австрия,

14 июля – Сильверстоун, Великобритания,

4 августа – Будапешт, Венгрия,

1 сентября – «Спа-Франкоршам», Бельгия,

8 сентября – Монца, Италия,

29 сентября – Сочи, Россия.

«В чём кайф попасть в Формулу-1 из-за денег? Мне бы такая слава не нравилась» Бронзовый призёр и лучший новичок Формулы-3 Роберт Шварцман — о преображении по ходу сезона, партнёрстве с Шумахером и планах на будущее.