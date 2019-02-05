У Ферстаппена позитивные первые ощущения от первого болида «Ред Булл» и «Хонды»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ощущениями от работы с новым болидом команды на симуляторе.

«До сих пор я управлял новым болидом только на симуляторе, но ощущения пока позитивные. Понятно, что мы не знаем, что там у других команд. Это увлекательно, никогда не знаешь, чего ожидать, заранее. Будет понятно, когда окажусь в самом болиде. У команды «Ред Булл» позитивная энергия, заметно стремление к победе. Мне кажется, это оно и у команды, и у поставщика двигателя. Это новый старт с «Хондой», и все замотивированы.

Не думаю, что мы сможем сразу же конкурировать с «Феррари» и «Мерседесом» по мощности, но «Хонда» делает всё возможное, чтобы догнать их как можно быстрее. Мы постараемся выиграть как можно больше гонок. Если мы будем это делать, то в конечном итоге можно взять и чемпионат. Сейчас сложно загадывать наперёд, но, надеюсь, всё будет хорошо», — цитирует Ферстаппена GrandPX.