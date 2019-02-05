Ротенберг: ждём новых побед Шварцмана и, надеюсь, чемпионского титула

Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг прокомментировал известие о подписании контракта между Робертом Шварцманом и командой Формулы-3 «Према».



«Роберт – очень талантливый пилот. В прошлом году он 10 раз поднимался на подиумы в дебютном сезоне Формулы-3 и дважды завоевал победу в гонках, став лучшим новичком сезона. До этого Роберт Шварцман стал лучшим в новозеландской Toyota Racing Series, где он также дебютировал в прошлом году. Мы уверены, что в предстоящем сезоне он продолжит выступать ещё более успешно, ждём его новых побед и, надеюсь, чемпионского титула по итогам сезона вместе с командой «Према» и Академией «Феррари». Мы возлагаем большие надежды на Роберта, но именно сейчас всё зависит только от него самого, от его таланта, трудолюбия и стремления побеждать», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «СМП Рейсинг».

«СМП Рейсинг» подтвердила контракт Шварцмана с командой Формулы-3 «Према»