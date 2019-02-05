Концерн ФИАТ может полностью выкупить «Заубер», сообщает Auto Bild. 1 февраля стало известно, что команда, базирующаяся в Хинвиле, сменит название и в 2019 году вместо привычного «Заубера» будет выступать под названием «Альфа Ромео Рэйсинг». При этом отмечалось, что владельцы и руководящий состав команды остаются прежними.

Теперь же появилась информация, что у концерна ФИАТ, частью которого является и «Альфа Ромео», есть опция полного выкупа команды. Смена названия обошлась ФИАТу в 6 млн евро. Итальянскому автогиганту до лета необходимо определиться с тем, будет ли осуществлён полный выкуп активов «Заубера».

Такое развитие событий может усилить позиции «Феррари» при ведении переговоров о регламенте чемпионата, серьёзные изменения которого ожидаются с 2021 года. Вместе с тем отмечается, что такой шаг может быть и не совсем обязательным. Так как «Альфа Ромео», использующая силовые установки «Феррари», в любом случае будет следовать в фарватере политического курса «Скудерии».