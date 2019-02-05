Маллья попробует избежать экстрадиции в Индию

Бывший глава команды «Рейсинг Поинт» Виджай Маллья, которая во времена правления Малльи носила название «Форс Индия», надеется избежать экстрадиции из Великобритании.

На Родине бизнесмен обвиняется в неуплате государственных кредитов в размере 1 млрд. фунтов. Правительство Индии несколько раз требовало экстрадиции Малльи от Великобритании и 10 декабря 2018 года, наконец, добилось положительного для себя решения. Постановление было подтверждено Министерством внутренних дел Соединённого королевства.

Тем не менее, Маллья рассчитывает обжаловать это решение.

«Раньше я не мог этого сделать. Но теперь, когда министерство внутренних дел приняло соответствующее решение, я буду инициировать процесс апелляции», — написал Маллья на своей странице в «Твиттере».